Qualche applauso ma anche molti fischi per Donald Trump che ha assistito a Columbia, South Carolina a un match di football americano universitario tra Clemson University e University of South Carolina. L’ex presidente Usa √® sceso in campo all’intervallo e ha salutato i tantissimi spettatori presenti ricevendo un accoglienza non proprio calorosa.

