Russia, violenta ondata di maltempo su Rostov: i video dei residenti riprendono la bufera di acqua e vento

Una violenta ondata di maltempo ha colpito la città russa di Rostov sul Don, causando la morte di una persona e il ferimento di altre 28. Forti piogge e raffiche di vento hanno provocato danni e disagi in diverse aree della città, dove le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza. Oltre alle vittime e ai feriti, il maltempo ha provocato diffuse interruzioni della corrente elettrica e problemi all’approvvigionamento idrico, mentre numerosi residenti hanno documentato con i loro telefoni la violenza della tempesta.