Usa, accordo in Senato per porre fine allo shutdown: il momento dell'annuncio

E’ stato raggiunto nel Senato federale americano un accordo bipartisan per porre fine allo shutdown. Decisivi otto senatori democratici che hanno contribuito al raggiungimento del risultato. In una delle votazioni, la prima di una serie di manovre procedurali obbligatorie, il Senato ha approvato con 60 voti favorevoli e 40 contrari una legge di compromesso per finanziare il governo e per tenere una successiva votazione sull’estensione dei crediti d’imposta dell’Affordable Care Act in scadenza il 1° gennaio. L’approvazione definitiva potrebbe richiedere diversi giorni se i Democratici si opporranno o ritarderanno l’iter. L’accordo non garantisce la proroga dei sussidi sanitari dell’Affordable Care Act (la cosiddetta Obamacare).