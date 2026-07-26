Cile, le Ande ricoperte di neve: riparte il turismo invernale

Le abbondanti nevicate portate dalle recenti tempeste invernali sulle Ande centrali del Cile hanno trasformato radicalmente la situazione al Farellones Mountain Center; la struttura ha accolto 3.500 visitatori nella giornata di sabato, raggiungendo la massima capacità giornaliera dopo settimane di scarso innevamento. Fino a poche settimane fa, la mancanza di neve aveva costretto il centro a offrire solo una parte delle attività invernali, evidenziando il persistente deficit di precipitazioni nevose che ha colpito il Cile centrale negli ultimi anni. La situazione è cambiata drasticamente dopo il passaggio delle ultime perturbazioni sul Paese. Sebbene il maltempo abbia causato inondazioni, frane e danni diffusi in diverse regioni, ha anche depositato quasi 2 metri di neve sulle Ande, consentendo la piena riapertura del Farellones Mountain Center. Le tempeste hanno provocato la morte di almeno 10 persone e il ferimento di altre 16, costretto oltre 4.000 residenti ad abbandonare le proprie abitazioni e lasciato più di 100.000 persone isolate a causa delle inondazioni.