Shutdown Usa, Axios: “Bloccati 5 miliardi di armi per Paesi Nato e Kiev”

Secondo una stima del Dipartimento di Stato Usa, oltre 5 miliardi di dollari di armi statunitensi destinate agli alleati della Nato e all’Ucraina sono stati bloccati a causa dello shutdown governativo, giunto al 40esimo giorno. Lo riporta Axios.

Almeno 1.000 i voli cancellati

Sono stati almeno 1.000 i voli cancellati venerdì per ottemperare all’ordine della Federal Aviation Administration (Faa) di ridurre il servizio a causa dello shutdown, con l’aggravarsi dei carichi di lavoro per i controllori di volo e le carenze del personale di terra. Gli aeroporti di Chicago, Atlanta, Denver e Dallas sono stati quelli con i maggiori disagi, e le lunghe file per i controlli di sicurezza hanno aggravato i problemi dei viaggiatori. Il caos si intensificherà con la prosecuzione dello shutdown e potrebbe diventare caotico se si estenderà fino alle festività di Thanksgiving a fine mese.