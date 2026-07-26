Francia, Vigili del Fuoco al lavoro sugli incendi nella Gironda

I vigili del fuoco francesi e le squadre militari stanno combattendo gli incendi boschivi che si propagano rapidamente nella regione della Gironda, nel sud-ovest della Francia, mentre le fiamme continuano a diffondersi per il quarto giorno consecutivo. I vigili del fuoco stanno operando in condizioni difficili, tra fumo denso e fiamme intense. Le autorità hanno intensificato gli interventi di emergenza a Bordeaux, dove il Parc des Expositions è stato trasformato in un centro di evacuazione per le persone costrette ad abbandonare le proprie case. Il personale militare francese sta fornendo supporto alle operazioni di soccorso insieme agli operatori sanitari che assistono gli sfollati. In altre zone della Gironda, gli elicotteri sorvolano l’area dell’incendio mentre macchinari pesanti stanno creando fasce tagliafuoco nel tentativo di rallentare l’avanzata delle fiamme e proteggere le comunità vicine.