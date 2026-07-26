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domenica 26 luglio 2026

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Tunisia, manifestanti in piazza contro il presidente Saied in occasione della Festa della Repubblica

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Centinaia di manifestanti si sono radunati giovedì per le strade di Tunisi in occasione della Festa della Repubblica, cogliendo l’opportunità per contestare il presidente Kaïs Saïed. I manifestanti hanno esposto cartelli con scritte come “Vattene”, “La partita è finita” e “Solo Kaïs è felice”, scandendo slogan contro il presidente. La protesta si inserisce in un contesto di crescenti tensioni sociali in Tunisia. Negli ultimi giorni, il Paese è stato colpito da un’intensa ondata di caldo che ha innescato numerosi incendi e causato ripetute interruzioni di corrente e della fornitura idrica, esacerbando la frustrazione della popolazione per il deterioramento dei servizi essenziali.