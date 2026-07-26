Tunisia, manifestanti in piazza contro il presidente Saied in occasione della Festa della Repubblica

Centinaia di manifestanti si sono radunati giovedì per le strade di Tunisi in occasione della Festa della Repubblica, cogliendo l’opportunità per contestare il presidente Kaïs Saïed. I manifestanti hanno esposto cartelli con scritte come “Vattene”, “La partita è finita” e “Solo Kaïs è felice”, scandendo slogan contro il presidente. La protesta si inserisce in un contesto di crescenti tensioni sociali in Tunisia. Negli ultimi giorni, il Paese è stato colpito da un’intensa ondata di caldo che ha innescato numerosi incendi e causato ripetute interruzioni di corrente e della fornitura idrica, esacerbando la frustrazione della popolazione per il deterioramento dei servizi essenziali.