Venezuela, un mese dopo il terremoto si continuano a cercare i dispersi

A un mese dai due devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela il 24 giugno, l’incertezza persiste mentre i familiari e i volontari continuano a rimuovere a mano le macerie dagli edifici crollati. Senza macchinari pesanti e dopo la partenza delle squadre di soccorso internazionali, la speranza di trovare sopravvissuti è praticamente svanita. Le persone colpite denunciano una grave mancanza di sostegno da parte del governo, affermando di essere state abbandonate sia nella ricerca dei sopravvissuti che nel recupero dei caduti — accuse che il governo nega. Secondo l’ultimo rapporto del governo della presidente ad interim Delcy Rodríguez, la tragedia ha causato almeno 5.398 morti e 16.740 feriti.