Filippine, il tifone Fung-wong si abbatte sul Paese: le immagini della devastazione

Il tifone Fung-wong ha colpito lunedì la parte nord-occidentale delle Filippine, causando la morte di almeno due persone e costringendo oltre 1,4 milioni di persone ad abbandonare le proprie case. Fung-wong ha colpito il nord delle Filippine mentre il Paese stava ancora affrontando le devastazioni causate dal tifone Kalmaegi, che martedì ha provocato la morte di almeno 224 persone nelle province centrali prima di abbattersi sul Vietnam, dove ha causato almeno cinque vittime. Fung-wong ha colpito la costa nella provincia nord-orientale di Aurora domenica sera, con venti sostenuti fino a 185 km/h e raffiche fino a 230 km/h. Una persona è annegata per le inondazioni nella provincia orientale di Catanduanes e un’altra è morta nella città di Catbalogan, nella provincia orientale di Samar, per il crollo della propria casa. Le Filippine sono colpite da circa 20 tifoni e tempeste ogni anno.