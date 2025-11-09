Filippine colpite da tifone Fung-wong: le raffiche di vento a oltre 200 km/h

(LaPresse) Raffiche di vento potentissime, nubifragi, gravi allagamenti e danni alle infrastrutture. Il super tifone Fung-wong sta colpendo duramente le Filippine come mostrano molti video girati dai cittadini del Paese del Sud-est asiatico. Fung-wong, che potrebbe coprire i due terzi dell’arcipelago con un fronte di pioggia e vento larga 1.600 chilometri, si è avvicinato dal Pacifico mentre le Filippine stavano ancora affrontando la devastazione causata dal tifone Kalmaegi, che martedì ha causato almeno 224 morti nelle province centrali. Tra le aree più colpite da Fung-wong c’è la provincia orientale di Catanduanes.