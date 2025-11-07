Filippine, i danni del tifone Kalmaegi: auto ribaltate e villaggi ricoperti di fango

Allagamenti, auto accatastate, macerie ovunque. Il tifone Kalmaegi nelle Filippine centrali ha causato 139 morti e 79 dispersi, molti dei quali a causa delle diffuse inondazioni che hanno bloccato le persone sui tetti delle loro case e spazzato via decine di vetture nella provincia di Cebu. Un video ha mostrato venerdì molte automobili ribaltate su un fianco tra acque fangose. Il tifone Kalmaegi ha causato lo sfollamento di oltre 560.000 abitanti dei villaggi nelle Filippine, secondo quanto riferito dall’Ufficio della Protezione Civile.