Manovra 2026, Schlein: “Dal governo solo propaganda, pressione fiscale al massimo storico”

“Il ministro Giorgetti dovrebbe guardare i dati dell’Istat non quelli del Pd. Perché l’Istat qualche giorno fa ha segnalato che l’intervento che hanno fatto sull’aliquota Irpef è un intervento che per l’85% beneficerà le famiglie più ricche di quella fascia. Darà 30 euro all’anno in più a chi guadagna 30mila euro ma ne darà 440 in più all’anno a chi ne guadagna 199mila. Quindi, una volta ancora, stanno aiutando i più ricchi“. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine del congresso nazionale dei Giovani Democratici a Napoli, in merito alla manovra di bilancio. “Gli fa male anche quando gli diciamo che le tasse le hanno aumentate loro e le hanno aumentate a tutti, perché i dati raccontano che la pressione fiscale è al massimo storico degli ultimi 10 anni. Noi stiamo dicendo la verità, il governo continua a fare propaganda“, ha aggiunto la leader dem.