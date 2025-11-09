Lavoro, Schlein: "Chiesto a Meloni di fare insieme battaglia su investimenti comuni Ue"

“Anche quando Giorgia Meloni si vanta dei dati sul lavoro non deve dimenticare che non ci sarebbero se non ci fosse stato il Pnrr. E noi dobbiamo proseguire, per questo anche da qui oggi le ho chiesto di fare insieme la battaglia per gli investimenti comuni europei, che servono alla nostra manifattura per il suo rilancio e per costruire opportunità di lavoro dignitoso. Perché non ne possiamo più di lavoro precario, sfruttato, sottopagato”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine del congresso dei Giovani Democratici a Napoli.