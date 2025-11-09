Gaza, Israele mostra video delle truppe in azione vicino alla linea gialla

L’esercito israeliano ha diffuso un video che, secondo quanto dichiarato, mostra le attività delle truppe “vicino alla linea gialla” nella Striscia di Gaza. Secondo l’esercito, negli ultimi due mesi le truppe hanno operato nella zona di Khan Younis per poi essere ridislocate, seguendo le direttive del livello politico, a est della linea gialla, per consentire l’attuazione dell’accordo di cessate il fuoco. La linea gialla a Gaza è controllata da Israele ed è definita secondo le linee di cessate il fuoco concordate, lungo le quali le truppe si erano ritirate. In un comunicato stampa, l’esercito ha aggiunto che “durante le operazioni, le truppe hanno eliminato decine di terroristi che rappresentavano una minaccia e hanno smantellato centinaia di infrastrutture terroristiche, sia sopra che sotto terra”.

La tregua proposta dagli Stati Uniti, volta a porre fine a due anni di conflitto, è entrata in vigore il 10 ottobre. L’accordo mira a porre fine alla guerra più letale e distruttiva mai avvenuta tra Israele e il gruppo militante palestinese.

Hamas: “I nostri miliziani non si arrenderanno e consegneranno mai”

“L’occupazione ha la responsabilità di scontrarsi con i nostri combattenti a Rafah, che si difendono in un’area sotto il suo controllo. Fate sapere al nemico che il principio della resa e della consegna al nemico non esiste nel dizionario delle Brigate Qassam. Stiamo mettendo i mediatori di fronte alle loro responsabilità e alla necessità di trovare una soluzione per garantire la continuazione del cessate il fuoco e impedire al nemico di usare pretesti fragili per violarlo”. Lo dichiarano le Brigate al-Qassam, ala militare di Hamas, citate da Al Jazeera, mentre circa 150 miliziani sono intrappolati nei tunnel di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, nell’area sotto al controllo dell’esercito israeliano.