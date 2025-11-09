Gaza, i resti di un ostaggio sui veicoli della Croce Rossa: sarebbero di Hadar Goldin

Le immagini di veicoli della Croce Rossa in movimento nella Striscia di Gaza centrale domenica pomeriggio con a bordo quelli che si ritiene siano i resti di un ostaggio israeliano: secondo quanto afferma Hamas, si tratterebbe del corpo del tenente Hadar Goldin, ucciso nel 2014 e trattenuto a Gaza negli ultimi 11 anni. I suoi resti erano gli unici conservati nella Striscia da prima dell’ultima guerra tra Israele e Hamas. I resti, consegnati all’Idf, saranno poi oggetto di identificazione all’istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv. Hamas ha dichiarato di aver trovato il corpo di Goldin in un tunnel nella città più meridionale dell’enclave, Rafah, sabato.