Gaza, Idf: “Croce Rossa ha preso in consegna la bara con i resti del tenente Goldin”

Le IDF hanno ricevuto dalla Croce Rossa una bara con quello che secondo Hamas è il corpo del tenente Hadar Goldin. Le IDF ispezionano la bara, prima di avvolgerla con la bandiera israeliana e tenere una breve cerimonia presieduta da un rabbino militare. I resti saranno poi trasferiti all’istituto forense Abu Kabir di Tel Aviv per l’identificazione. Hamas ha affermato che il corpo appartiene al tenente Hadar Goldin, ucciso e rapito durante la guerra di Gaza del 2014.