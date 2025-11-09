Energia, Pichetto: "No all'autolesionismo per imporre sanzioni alla Russia"

“A livello europeo bisogna tenere conto della situazione dei vari Paesi. L’Italia può usare il Gnl (gas naturale liquefatto) e ha 28 miliardi di metri cubi di rigassificatori, l’Ungheria non ha il mare per avere i rigassificatori ed era totalmente dipendente dalla Russia”. Così il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell’appuntamento ‘Diamo nuova energia all’energia’ a Milano, in merito alla decisione degli Usa di escludere l’Ungheria dalle sanzioni per l’approvvigionamento di gas e petrolio dalla Russia. “L’Unione Europea sul fronte energetico ha già fin d’ora concesso la possibilità di acquistare gas naturale liquefatto dalla Russia. L’Italia non lo fa, ma ci sono paesi in Europa come la stessa Germania che hanno assolutamente la necessità di rifornirsi. Passare dal 100% – come era fino a tre anni fa – dalla Russia a zero, ci sono passaggi intermedi. L’Unione Europea continua con le sanzioni, siamo arrivati al 19esimo pacchetto, sono anche pesanti, ma non è che per imporre sanzioni dobbiamo arrivare all’autolesionismo di autosanzionare noi stessi”, ha aggiunto il ministro.