Conferenza nazionale Dipendenze, attivisti per depenalizzazione droga bloccati dalla polizia

Alcuni attivisti di ‘Meglio Legale‘ (Per la legalizzazione della cannabis) e +Europa sono stati bloccati dalle forze dell’ordine mentre cercavano di manifestare con un flash mob davanti al Centro Congressi Auditorium della Tecnica a Roma, dove si svolge la Conferenza Nazionale sulle Dipendenze. “Le forze dell’ordine fanno il loro lavoro ma notiamo che è diventato sempre più impossibile manifestare il dissenso”, commenta il segretario di +Europa Riccardo Magi. “Quattro cinque persone volevano sfilare qua davanti vestiti da polli, mucche, galline altri animali per dire cosa: che qui oggi si celebra un fallimento”, prosegue Magi.

“Questa guerra alla droga – dichiara ancora il politico – non è una cosa seria ma è una cosa grave perché non si rifà ai dati veri scientifici ma stanno celebrando il proibizionismo che ha fallito in tutto il mondo”. “La relazione in Parlamento di Mantovano ci ha detto che il mercato della droga è fuori controllo e ii consumi sono aumentati così come le pene che hanno riempito le carceri. Per la prima volta da quando hanno approvato il decreto Caivano sono piene le carceri minorili. Questo ha portato ad una riduzione delle sostanze? No, questo governo se la sona e se la canta. L’esperienze di alcuni paesi, come il Canada, che hanno adottato ricette di legalizzazioni della cannabis li vediamo dei benefici nel contrasto alle narco mafie e alla salute dei cittadini. Le narco mafie ringraziano oggi questo governo”, conclude Magi.