Droga, Meloni: "Nessuno rimarrà solo contro dipendenze"

“Questa Conferenza non è un semplice adempimento di legge, è qualcosa di molto di più. È l’occasione per dimostrare che la droga e le dipendenze non avranno l’ultima parola, che nessuno è solo o rimarrà solo in questa battaglia, che nessun ragazzo, nessun genitore, nessun operatore, nessun volontario sarà abbandonato a sé stesso, e che ci sono sfide che definiscono ciò che siamo e ciò che vogliamo essere per i nostri figli, e per chi verrà dopo di noi, ma soprattutto che siamo capaci di riconoscere quelle sfide che vale la pena di combattere”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo alla prima giornata dei lavori della VII Conferenza Nazionale sulle Dipendenze in corso al centro congressi ‘Auditorium della Tecnica’ di Roma. “Oggi noi confermiamo questo impegno solenne e lo manterremo, come abbiamo fatto finora, grazie al vostro contributo”, ha concluso la premier.