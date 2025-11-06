Marta e Gianluca, il duo comico arriva sul Nove con un nuovo show: "Save the dating"

Arriva in tv, sul Nove, il primo programma di Marta e Gianluca: una delle coppie comiche più amate e seguite del nostro Paese. Lo show andrà in onda per quattro settimane a partire da giovedì 6 novembre 2025. La trasmissione – prodotta da Colorado Film, società del Gruppo Rainbow, per Warner Bros. Discovery – è uno spettacolo comico che incontra il dating show e dove il teatro diventa la cornice del mondo degli appuntamenti. Inoltre 13 single (selezionati fra oltre 600 candidature) saliranno sul palco in ogni puntata. Ospiti del duo colleghi d’eccellenza come Vincenzo De Lucia (6 novembre) nella doppia veste di Maria De Filippi e Lilli Gruber (per la prima volta in tv), Antonio Ornano (13 novembre), Nuzzo e Di Biase (20 novembre) e Alessandro Betti (27 novembre).