Elezioni Olanda, Wilders: "Avrei preferito un risultato diverso"

Geert Wilders sperava in un risultato migliore alle elezioni Olandesi e non lo nasconde, parlando poco dopo la chiusura delle urne, mercoledì sera, e con un exit poll che dava il suo Partito per la Libertà in leggero svantaggio rispetto a quello di centrosinistra D66. “Avrei voluto vedere un risultato diverso, ma siamo ancora il secondo partito e forse anche il più grande. Dovremo aspettare e vedere”, ha detto ai giornalisti il leader della formazione anti migranti e anti-Islam. Con il 98% dei voti scrutinati, il Partito per la Libertà (Pvv) di Wilders e i liberali centristi del D66 risultano appaiati nelle elezioni legislative olandesi, in un inedito testa a testa per il primo posto. Entrambe le formazioni ottengono 26 seggi ciascuna alla Camera dei Rappresentanti, secondo i dati quasi definitivi diffusi dall’agenzia nazionale Anp e ripresi dai media locali.