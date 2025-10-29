Olanda, exit poll: i liberali di D66 davanti a Wilders alle elezioni anticipate

Secondo gli exit poll di Ipsos, il partito liberale progressista D66 di Rob Jetten è primo alle elezioni legislative anticipate nei Paesi Bassi con 27 seggi, davanti al partito di ultradestra Pvv di Geert Wilders, con 25 seggi. Seguono i liberali di centrodestra di Vvd con 23 seggi, la coalizione di Verdi e sinistra di Frans Timmermans con 20 seggi, i cristiano-democratici di Cda con 19 seggi.

Wilders: “Speravamo in esito diverso ma siamo determinati“

“Gli elettori si sono espressi. Speravamo in un esito diverso, ma siamo più determinati che mai e restiamo il secondo, e forse perfino il primo, partito nei Paesi Bassi”, ha scritto in un post su X il leader dell’ultradestra olandese Geert Wilders.

Timmermans lascia guida del partito GroenLinks-PvdA

Frans Timmermans ha deciso di lasciare la guida del partito che racchiude verdi e laburisti dopo il deludente risultato ottenuto da GroenLinks-PvdA alle elezioni legislative olandesi. “Sono molto deluso dai nostri risultati e me ne assumo la piena responsabilità – ha dichiarato l’ex vicepresidente della Commissione Europea – Mi avete dato il più grande onore della mia vita, è qualcosa che custodirò gelosamente per sempre. Ma è anche chiaro che, per qualche motivo, non sono stato in grado di mantenere le mie promesse. E’ tempo per me di fare un passo indietro e cedere la leadership del nostro movimento alla prossima generazione. Saluto il mio partito con grande dolore nel cuore”.