Elezioni Olanda, il leader di D66 Jetten festeggia: "Risultato storico"

In Olanda il leader del partito di centro-sinistra olandese D66, Rob Jetten, ha rivendicato un risultato “storico” mercoledì sera dopo gli exit poll che hanno dato il suo partito in leggero vantaggio nelle elezioni generali dei Paesi Bassi. “Si tratta di un risultato elettorale storico perché abbiamo dimostrato non solo ai Paesi Bassi ma anche al mondo che è possibile sconfiggere i movimenti populisti e di estrema destra e sono molto ansioso di collaborare con altri partiti per dare vita al più presto a una coalizione ambiziosa”, ha affermato il 38enne parlando dalla città di Leida, tra i sostenitori in festa. Con il 98% dei voti scrutinati, il Partito per la Libertà (Pvv) del leader anti-Islam Geert Wilders e i liberali centristi del D66 risultano appaiati nelle elezioni legislative olandesi, in un inedito testa a testa per il primo posto. Il risultato rappresenta comunque una vittoria importante per il D66 e potrebbe portare a uno spostamento del governo verso il centro per i Paesi Bassi, dopo un governo di estrema destra guidato dal partito di Wilders. Il risultato ravvicinato rischia di ritardare l’avvio delle trattative per la formazione di una nuova coalizione di governo. Nessuna elezione olandese si era mai conclusa prima con due partiti perfettamente appaiati in testa. Secondo le proiezioni, il Pvv di Wilders perderebbe 11 seggi rispetto alla precedente legislatura, mentre il D66 guidato da Rob Jetten ne guadagnerebbe altrettanti.