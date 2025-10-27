Gaza, Schlein: "Tregua fragile, percorsi di pace coinvolgano i palestinesi"

“Per la pace serve uno sforzo diplomatico e politico maggiore. Noi lo stiamo chiedendo anche alla nostra Unione europea. La tregua a Gaza è molto fragile, è fondamentale che tutti gli attori rispettino questo accordo di tregua ma ancora non si può parlare di pace. Mancano dei passi fondamentali che devono seguire e qui devono essere finalmente coinvolti i palestinesi perché non si può parlare di una pace giusta se non dal punto di vista anche di chi ha subito una occupazione illegale che è una oppressione, quindi serve uno sforzo di dialogo che porti alla soluzione dei due popoli e due Stati“. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine di un convegno sulla pace promosso dalla Comunità di Sant’Egidio a Roma, in merito alla situazione in Medio Oriente.