Israele, revocato stato emergenza: è prima volta da 7 ottobre 2023

Per la prima volta dall’attacco del 7 ottobre 2023 il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha deciso di revocare lo stato d’emergenza dichiarato nel sud di Israele. Lo riporta il Times of Israel, spiegando che la “situazione speciale” ha consentito al Comando dell’esercito per il fronte interno di limitare gli assembramenti e chiudere alcune aree. Lo stato d’emergenza fu dichiarato la mattina del 7 ottobre in tutto il Paese, ma da allora è rimasto in vigore solo nel sud. L’ordine scadrà domani e, per la prima volta da oltre 2 anni, non ci sarà alcuna “situazione speciale” attiva in Israele. “Ho deciso di adottare la raccomandazione dell’Idf e di revocare, per la prima volta dal 7 ottobre, la situazione speciale nel fronte interno”, ha affermato Katz, secondo cui “la decisione riflette la nuova realtà di sicurezza nel sud del Paese, ottenuta grazie alle azioni determinate e potenti compiute negli ultimi 2 anni dalle nostre eroiche truppe contro l’organizzazione terroristica Hamas”.
Per quanto riguarda la Cisgiordania “l’Ue ha una posizione di lunga data di non riconoscimento della sovranità di Israele sui territori occupati dal giugno 1967, in linea con le pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Ricordiamo che l’annessione è illegale secondo il diritto internazionale, pertanto qualsiasi misura concreta intrapresa in tal senso sarebbe considerata una violazione del diritto internazionale”. Lo dice il portavoce del Servizio per l’azione esterna Ue Anouar El Anouni nel corso del briefing quotidiano con la stampa.
A Gaza “l’Italia farà la sua parte, sia per quanto riguarda la ricostruzione, saremo coorganizzatori anche del grande evento che si farà in Egitto per la ricostruzione di Gaza. Noi continuiamo a sostenere la popolazione palestinese. L’altro giorno è arrivato un altro consistente gruppo di studenti attraverso questo corridoio universitario, l’unico al mondo, nei prossimi giorni arriveranno anche bambini da curare nei nostri ospedali e altri e poi faremo tutto ciò che serve anche per contribuire alla ricostruzione, non soltanto organizzando la conferenza in Egitto, ma anche lavorando con le nostre imprese, mettendoci a disposizione in un consesso internazionale, compresa una presenza, qualora dovesse servire e dovesse essere richiesta, militare di peacekeeping per rinforzare la pace del territorio. Noi vogliamo essere protagonisti, già abbiamo inviato alcuni ufficiali per il coordinamento”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un convegno sulla pace promosso dalla Comunità di Sant’Egidio a Roma.
Un intervento chirurgico eseguito all’ospedale Monaldi di Napoli ha salvato la vita del piccolo Rayan, bimbo palestinese affetto da una grave cardiopatia congenita che in breve tempo non gli avrebbe lasciato scampo. Il bimbo è giunto al Monaldi con i genitori, ospitati nel parco dell’Azienda Ospedaliera presso la casa di accoglienza Maria Rosaria Sifo Ronga. Durante la degenza, il bimbo e la sua famiglia sono stati “adottati” dal personale dell’ospedale, che ha cercato anche di fargli dimenticare l’orrore della guerra e il suono assordante delle bombe. La famiglia ha ricevuto la visita dell’ambasciatrice dello Stato di Palestina in Italia, Mona Abuamara, che ha incontrato e ringraziato i medici e tutto il personale che si è occupato della salute del bambino. Preso in cura dall’Uoc di Cardiologia pediatrica guidata dalla professoressa Maria Giovanna Russo, dopo le prime visite e la conferma della diagnosi, Rayan è stato preparato all’intervento. “Semplificando – spiega il cardiochirurgo Guido Oppido – la malattia del piccolo Rayan è un difetto cardiaco congenito in cui entrambi i grandi vasi, aorta e arteria polmonare, originano dal ventricolo destro, con un circuito di sangue poco ossigenato”. In queste condizioni il piccolo mostrava ormai gravi segni di affaticamento cardiaco, da cui l’esigenza di procedere con l’intervento. “È stata una ricostruzione molto complessa, ma alla fine tutto è andato per il meglio”, prosegue il cardiochirurgo. Nei giorni scorsi Rayan si è ristabilito del tutto ed è stato dimesso.
Questo libro “è la voce di chi ha visto il proprio mondo sgretolarsi sotto il peso di una violenza, che non è un incidente di guerra. Lì non c’è stata una guerra, ma è un progetto deliberato programmato che si è realizzato giorno dopo giorno nell’arco di due anni. Questa cosa non viene sottolineata forse abbastanza. Si è detto che è una reazione, ma una reazione che si sviluppa in modo sistematico per due anni non ha nulla di istintivo”. Lo ha detto il presidente del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo alla presentazione del libro ‘Genocidio’ di Rula Jebreal alla Camera. “È un progetto che ha colpito i bambini, i medici, il personale sanitario e i giornalisti. Questa che c’è stata a Gaza è forse la vicenda che ha avuto un tasso di uccisione di giornalisti che non ha comparazione, perché bisognava evitare che si diffondesse la verità. Atti sistematici volti a distruggere un intero gruppo, un’intera popolazione”, ha aggiunto.
L’esercito israeliano ha accusato le forze dell’Unifil, la missione delle Nazioni Unite in Libano, di avere abbattuto un drone usato per raccogliere informazioni. “Ieri, un drone di raccolta informazioni delle Idf è stato abbattuto nella zona di Kfar Kila, nel Libano meridionale, durante un’attività di routine di raccolta informazioni nella zona. Un’indagine iniziale suggerisce che le forze Unifil di stanza nelle vicinanze abbiano deliberatamente sparato contro il drone e lo abbiano abbattuto. L’attività del drone non rappresentava una minaccia per le forze Unifil”, riferisce su X il portavoce delle Forze di sicurezza israeliane. “Dopo l’abbattimento del drone, le truppe delle Idf hanno sganciato una granata verso la zona in cui è caduto il drone. Va sottolineato che non è stato sparato alcun colpo contro le forze Unifil. L’incidente è in fase di ulteriore analisi attraverso i canali di coordinamento militare”, aggiunge.
L’Egitto sta intensificando le operazioni di recupero e sgombero nella Striscia di Gaza, riferisce l’emittente saudita Al Hadath, portando questa mattina 12 mezzi pesanti nell’enclave per sgomberare le strade e contribuire alle operazioni di localizzazione dei corpi degli ostaggi. L’emittente afferma che l’ingresso di ulteriori attrezzature egiziane, compresi i veicoli, è avvenuto con l’approvazione israeliana, stando a quanto riferito dal Times of Israel.