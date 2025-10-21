Casa Bianca, iniziata demolizione East Wing per nuova sala da ballo di Trump

(LaPresse) La Casa Bianca ha iniziato la demolizione di una parte dell’East Wing, sede tradizionale delle attività della first lady, per costruire una sala da ballo voluta dal presidente Donald Trump, nonostante non ci sia ancora l’approvazione ufficiale dell’ente federale responsabile di questi progetti. Foto spettacolari mostrano un escavatore demolire la facciata dell’edificio, con finestre e parti strutturali a terra. Alcuni giornalisti hanno osservato i lavori da un parco vicino. Trump ha annunciato l’inizio della costruzione tramite un post sui social e ne ha parlato durante una cerimonia alla Casa Bianca. Il progetto prosegue senza l’autorizzazione della National Capital Planning Commission, l’ente che approva modifiche agli edifici governativi nell’area di Washington. Tuttavia, il suo presidente (e anche segretario dello staff della Casa Bianca), Will Scharf, ha dichiarato che l’ente non ha giurisdizione sulla fase di demolizione o preparazione del sito. Non è chiaro se i piani per la sala da ballo siano stati ufficialmente presentati. La Casa Bianca non ha commentato, e gli uffici della commissione sono chiusi a causa del blocco del governo. Trump aveva assicurato a luglio che il progetto non avrebbe toccato l’edificio principale della Casa Bianca.