Trump versione 'umarell', il presidente Usa ispeziona i lavori della Casa Bianca

Donald Trump non rinuncia alle vecchie abitudini e, da immobiliarista di successo ispeziona i cantieri alla maniera dei nostrani ‘umarell’. E’ accaduto martedì, quando il presidente degli Stati Uniti è stato ripreso dalle telecamere mentre, dal tetto della Casa Bianca, osservava gli spazi che verranno occupati dalla nuova ‘ballroom’ da 200 milioni di dollari, la cui costruzione sarà finanziata dallo stesso tycoon e da altri donatori. “Sto facendo due passi. Tutto quello che faccio è finanziato da me”, ha detto il presidente rispondendo alle domande dei giornalisti. “E’ solo un altro modo per spendere i miei soldi per il paese”, ha detto ancora, lasciando intendere che altri lavori potrebbero seguire. Da quando si è insediato nuovamente alla Casa Bianca, il tycoon ha già fatto installare, a sue spese, due piloni da 30 metri, sul lato sud e su quello nord della dimora presidenziale, dove sono state issate due enormi bandiere a stelle e strisce.