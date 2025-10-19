Usa, Giorgia Meloni alla Niaf: "Woke vuole cancellare la nostra cultura, lo impediremo"

“Ci sono forze che cercano di dividerci, di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni condivise. La chiamano cultura ‘Woke’“. E’ un passaggio del videomessaggio di Giorgia Meloni trasmesso nel corso del Gala del 50esimo anniversario della Niaf a Washington. Queste forze, ha continuato la premier in riferimento alle polemiche che negli anni precedenti hanno caratterizzato in America il Columbus Day, “cercano di cancellare la nostra cultura”. Il tentativo di cancellare negli Stati Uniti le celebrazioni di Cristoforo Colombo “è un tentativo di cancellare la storia fondamentale degli italoamericani e di negare il loro posto speciale nell’arazzo di questa nazione. Non glielo permetteremo”, ha detto Meloni. “Il Columbus Day è qui per restare“, ha proseguito la premier, ringraziando il presidente Donald Trump per la proclamazione della scorsa settimana che ha ripristinato le celebrazioni per Colombo. “Insieme, gli Stati Uniti e l’Italia non sono solo alleati. Siamo i due pilastri del mondo libero”, ha affermato Meloni nel suo videomessaggio.