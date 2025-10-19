Migranti, Croce Rossa: "In sbarco a Lampedusa 2 morti e 21 feriti"

“Abbiamo, qualche ora fa, accolto lo sbarco di 91 persone con due salme, e ben 21 persone hanno avuto necessità di ospedalizzazione e sono in questo momento al Poliambulatorio di Lampedusa per inalazione da idrocarburi, alcuni versano in condizioni critiche. Il resto dello sbarco è stato accolto e in questo momento sta ricevendo assistenza da parte del personale della Croce Rossa Italiana“. Lo spiega Nicolò Ricca, direttore sanitario della Croce Rossa Italiana all’hotspot di Lampedusa, in merito all’ultimo sbarco di migranti al Molo Favarolo di oggi, domenica 19 ottobre, da un barchino. Il medico precisa che “867 sono le persone accolte in questo momento nell’hotspot di Lampedusa ed è in corso il trasferimento di più di 600 persone”.