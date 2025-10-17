Manovra, Meloni: "30 miliardi di risorse aggiuntive sulla sanità"

“A fine legislatura, se riusciremo a mantenere i nostri impegni, le risorse aggiuntive rispetto a quanto ci siamo insediati saranno di circa 30 miliardi. Con queste risorse vogliamo rafforzare il comparto sanitario, in particolare assumere circa 6300 infermieri e ulteriori mille medici e aumentare le buste paga degli infermieri”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa dopo il via libera alla legge di bilancio del Consiglio dei ministri.

