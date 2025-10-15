Festa Cinema Roma 2025, Virginia Raffaele: “Boicottare Israele? Penso che politica e arte non vadano mischiate”

“Non mi sono fatta un’idea, la mia unica idea è che la guerra è sbagliata in ogni senso, e che l’arte debba andare verso l’arte e la politica verso la politica, senza unire le due cose”. Così l’attrice Virginia Raffaele, a margine della conferenza stampa di presentazione, all’apertura della Festa del Cinema di Roma, di ‘La vita va così‘, il nuovo film di Riccardo Milani che la vede protagonista accanto a Diego Abatantuono e Aldo Baglio, in merito alle richieste dei collettivi pro-Pal di boicottare le opere e gli artisti israeliani alla Festa.