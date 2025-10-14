Italia-Israele, attori e cantanti nella 'contro partita' a sostegno della Palestina a Roma

Michele Riondino, Paola Turci, Anna Foglietta, Er Piotta e tanti altri, oggi hanno voluto partecipare alla partita “alternativa” a quella della Nazionale contro Israele. L’appuntamento non a caso era alla stessa ora di inizio del match – le 20.45 – a piazzale Ostiense, proprio la stessa piazza da cui è partita l’oceanica manifestazione del 4 ottobre scorso. Attori, cantanti gente comune si è mischiata ai palestinesi di Roma per un match “che parlava di pace”. “Siamo voluti tornare al calcio degli inizi – spiega Michele Riondino, arrivato già pronto in calzoncini e scarpe da ginnastica – abbiamo chiamato un po’ di amici e siamo scesi a giocare in strada. Un modo per dire che il “calcio” ha sbagliato, questa partita non si doveva giocare e noi siamo qui per dirglielo”.