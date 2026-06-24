Mondiali 2026, per Messi un murales e una statua gigante in Argentina

Due omaggi a Lionel Messi hanno sottolineato la devozione dell’Argentina verso il proprio capitano ai Mondiali 2026, autore già di 5 gol: una statua monumentale in Patagonia e un murales collettivo nei pressi di Buenos Aires. A Berazategui, vicino a Buenos Aires, l’artista Leonel García ha realizzato un murale iperrealistico raffigurante un Messi sorridente circondato dai nomi di oltre 1.300 tifosi. L’opera è stata completata in 18 giorni. Persone di diverse età, provenienze e orientamenti politici si sono recate sul posto per aggiungere i propri nomi accanto al ritratto di Messi. Alla periferia di Cutral Có, una remota cittadina nella steppa patagonica, una statua alta 26 metri raffigura Messi in ginocchio con il trofeo della Coppa del Mondo tra le gambe e un braccio proteso verso il cielo.

Il monumento, realizzato con circa 70 tonnellate di acciaio, ferro e cemento, ricrea la reazione di Messi dopo la vittoria dell’Argentina sulla Francia nella finale dei Mondiali del 2022. Circa 20 persone hanno lavorato per un anno e mezzo alla realizzazione della struttura, progettata per resistere ai forti venti della Patagonia.