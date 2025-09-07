Roma, 5mila persone in piazza per la Palestina: “Blocchiamo tutto”

Hanno risposto in tanti (circa 5mila persone) all’appello lanciato da associazioni e movimenti per una manifestazione a Roma a sostegno del popolo palestinese. L’Appuntamento a piazza Vittorio era fissato per le 19.00 con l’invito a portare solo bandiere palestinesi e una candela. Una replica di quanto accaduto a Genova per la partenza della Global Sumud Flottilla. Un primo appuntamento per una campagna pro-Palestina che impegnerà gli attivisti in decine di eventi già fissati nelle prossime settimane in tutta Italia. Il corteo di domenica, partito puntuale, si snoda per le vie del centro arrivando a piazzale Ostiense, passando per il Colosseo. Tanti gli slogan per una “Palestina libera”, tanti anche quelli contro governo italiano “complice – per i manifestanti – del genocidio perpetrato da Israele a Gaza”.