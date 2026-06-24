Iran, Trump: "Teheran ha acconsentito alle ispezioni Aiea, ma non c'è fretta"

Il presidente Donald Trump ha ribadito che l’Iran ha acconsentito alle ispezioni dei siti nucleari da parte dell’agenzia di controllo delle Nazioni Unite, ma ha aggiunto che «non c’è fretta». Il presidente ha dichiarato ai giornalisti al suo arrivo in Pennsylvania martedì che, se l’Iran non avesse acconsentito alle ispezioni, avrebbe interrotto i colloqui con Teheran, affermando: «Annullerei gli incontri immediatamente». Alla domanda su quando potrebbero avvenire le ispezioni, Trump ha risposto: «Non c’è fretta. Saranno sul posto al momento opportuno».