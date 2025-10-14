Castel d’Azzano, il comandante dei Carabinieri Luongo: “Mai così tante perdite da Nassiriya”

“È una tragedia che ha colpito l’Arma e l’intero Paese. Dobbiamo prima di tutto pensare ai familiari di questi tre carabinieri che stanno vivendo il dolore di questa perdita e bisogna sempre ricordare che questo è un sacrificio che il personale ha fatto nell’adempimento del loro dovere a servizio della comunità che sono stati chiamati a servire”. Lo ha detto il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, generale di corpo d’armata Salvatore Luongo, giunto a Verona, e che dopo la visita alla Caserma provinciale si recherà a Castel d’Azzano, dove martedì mattina sono rimasti uccisi tre carabinieri nell’esplosione di un casolare. “Non abbiamo così tante perdite dalla strage del Pilastro e da Nassirya – ha continuato Luongo – È veramente qualcosa che pesa, ma siamo abituati a guardare sempre avanti”.