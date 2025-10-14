Verona, esplosione in sgombero abitazione a Castel D’Azzano: morti tre carabinieri

Questa mattina, nel comune di Castel D’Azzano, in provincia di Verona, durante le operazioni di perquisizione di un immobile rurale interessato da una procedura di sgombero coattivo – delegate dall’A.G., eseguite da personale dell’Arma e della Polizia di Stato – si è verificata un’esplosione che ha causato il crollo della struttura e ha travolto gli operanti. Tre carabinieri sono deceduti. Risultano feriti altri carabinieri e alcuni agenti di polizia, in totale 12 membri delle forze dell’ordine. L’esplosione sarebbe stata causata da gas, di cui il sottotetto dell’abitazione era saturo. I carabinieri che hanno perso la vita erano in servizio a Padova e Mestre. Si tratta del Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, del Carabiniere Scelto Davide Bernardello e del Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà.

Fermate due persone, fratello e sorella 60enni

Due persone – un uomo e una donna – sono state fermate dai carabinieri nell’ambito dell’indagine sull’esplosione. Lo apprende LaPresse da fonti qualificate. In tutto una quindicina di persone risultano ferite. Anche i due fermati sono stati soccorsi e stanno ricevendo le cure del caso. I due fermati sono fratello e sorella di circa 60 anni. Un terzo fratello si è allontanato dal casolare subito dopo la deflagrazione ed è attualmente ricercato.

Piantedosi: “Bilancio drammatico, ipotesi gas all’origine”

“È un bilancio molto doloroso e drammatico“, ha commentato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a Uno Mattina News. “Era un’operazione congiunta, nel momento dell’accesso forzoso, i testimoni hanno raccontato che è stato subito sensibile l’odore del gas, e qualche istante dopo c’è stata la deflagrazione. Adesso è molto prematuro, la cosa che è successa poco più di un’ora fa”, ha spiegato Piantedosi. “Ci sono tre deceduti, militari dell’Arma dei Carabinieri, un bilancio già terribile, ma ci sono diversi feriti anche tra altri militari e c’erano anche aliquote della Polizia di Stato”, ha aggiunto, ipotizzando che “qualcuno all’interno abbia attivato una bombola del gas” e “l’apertura del gas ha creato i presupposti della deflagrazione, perché risulterebbe che le due persone titolari dell’appartamento poi si siano allontanate, tra cui una donna che sembra essere ferita”.

Vicesindaco Castel D’Azzano: “Fratelli non volevano lasciare casa, sottotetto saturo di gas”

“Nel casolare abitavano tre fratelli. Sembra che avessero da tempo delle bombole depositate e abbiano fatto saturare il sottotetto per farlo esplodere. Il tutto è accaduto stanotte alle 3.15 circa“. Così a Rainews24 Antonello Panuccio, vicesindaco di Castel d’Azzano, nel Veronese, dove hanno perso la vita tre carabinieri. I proprietari del casolare “non volevano abbandonare la casa ma c’era un ordine del giudice di eseguire lo sgombero, quindi carabinieri e polizia di Stato vi hanno dato esecuzione”, ha aggiunto Panuccio.

“In Comune si conosceva la situazione della famiglia ed eravamo pronti ad accoglierli in qualche sistemazione provvisoria in strutture qui nella zona”, spiega il vicesindaco sottolineando che “in realtà non erano soggetti fragili“, in quanto nel casolare “non c’erano minori e nemmeno anziani”. Si trattava di “agricoltori che coltivavano i campi, che purtroppo sembra siano stati coinvolti in fatti criminosi e hanno dovuto subire l’esecuzione forzata del recupero del credito sulla casa, che era uno dei pochi beni che avevano”. Si tratta di “persone in età lavorativa, quindi il Comune doveva dare un supporto più di tipo logistico che di servizi sociali”.

“L’esplosione sentita a 5 chilometri”

“L’operazione era pianificata perché le forze speciali arrivavano da fuori provincia e quindi era già pianificato anche con le ambulanze, perché si sapeva che potevano esserci dei feriti, ma mai si immaginava che avessero pianificato un’esplosione del genere che è stata sentita nel raggio di 5 km”, ha detto ancora Panuccio a RaiNews24.

Crosetto: “Onore ai tre Carabinieri morti in servizio”

“Con immenso dolore ho appreso stamattina della tragica scomparsa di tre Carabinieri, caduti in servizio questa mattina a Castel d’Azzano, travolti da un’esplosione durante un’operazione di sgombero. Desidero rendere onore alla memoria del Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, del Carabiniere Scelto Davide Bernardello e del Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà, che hanno sacrificato la propria vita compiendo fino all’ultimo il loro dovere al servizio del Paese. In questo momento di profonda tristezza, a nome mio personale, come Ministro della Difesa, come padre e come cittadino, e a nome di ogni donna e uomo della Difesa, esprimo il più sincero e commosso cordoglio alle famiglie delle vittime, ai loro cari e a tutta l’Arma dei Carabinieri”. Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

“Ho manifestato la mia vicinanza al Comandante Generale dell’Arma, Generale Salvatore Luongo, assicurando la piena e concreta vicinanza della Difesa in questo momento così doloroso. La grande famiglia della Difesa si stringe con affetto e rispetto intorno ai familiari dei militari caduti. Esprimo inoltre la mia più sentita vicinanza e il mio pieno sostegno ai Carabinieri, agli agenti delle forze dell’ordine e ai Vigili del Fuoco rimasti feriti nell’esplosione. A loro va il nostro pensiero, la nostra gratitudine e l’augurio di una pronta guarigione. Il loro coraggio, la loro dedizione e il loro spirito di servizio rappresentano un esempio straordinario di amore per il Paese e per i valori che lo tengono unito”, conclude Crosetto.

Il cordoglio del Sindacato italiano militari carabinieri

Il Sim Carabinieri esprime in una nota il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa dei tre colleghi dell’Arma dei Carabinieri caduti in servizio a seguito dell’esplosione avvenuta oggi a Castel d’Azzano (Verona). “Siamo vicini, con commozione e rispetto, alle famiglie dei militari deceduti, ai colleghi feriti – ai quali auguriamo una pronta e completa guarigione – e a tutti coloro che in queste ore stanno operando tra le macerie con il consueto coraggio e spirito di servizio. È un giorno di lutto e dolore profondo per tutta l’Arma e per chi, come noi, ne rappresenta ogni singolo appartenente. Di fronte a una simile tragedia, non è il momento delle polemiche né delle strumentalizzazioni, ma del silenzio, del rispetto e della vicinanza concreta. Nel ricordo rimangono tre Carabinieri valorosi, solari e sempre disponibili: due in servizio a Padova e uno a Mestre. Colleghi stimati e amati dai colleghi dove prestavano servizio e dalle comunità, hanno onorato l’uniforme con umiltà, dedizione e altruismo, fino all’estremo sacrificio”.

“Il dolore per la perdita dei nostri tre colleghi – dichiara Antonio Serpi, Segretario Generale Sim Carabinieri – è profondo e colpisce tutta la famiglia dell’Arma. A nome del SIM Carabinieri esprimo il più sincero cordoglio alle famiglie e un augurio di pronta guarigione ai colleghi feriti. In momenti come questo, il nostro dovere come Sindacato è essere presenti, offrendo sostegno reale e tutela concreta. Il Sim Carabinieri si mette a completa disposizione dei familiari e dei colleghi coinvolti, offrendo ogni supporto attraverso le proprie strutture territoriali e i Dipartimenti competenti. Oggi l’Italia perde tre servitori dello Stato. Il loro sacrificio non sarà dimenticato“.