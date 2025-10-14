Castel D’Azzano, esplode casolare durante sgombero: soccorsi al lavoro tra le macerie

(LaPresse) A Castel D’Azzano (Verona), un’esplosione in un casolare ha causato la morte di tre carabinieri: il Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, il Carabiniere Scelto Davide Bernardello e il Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà. Altri 15 tra militari e agenti di polizia sono rimasti feriti. L’esplosione è avvenuta durante un’operazione di sgombero: l’abitazione era occupata da tre persone. Due persone – un uomo e una donna, due fratelli 60enni – sono state fermate dagli uomini dell’Arma e soccorse. Il terzo fratello fuggito è stato fermato in mattinata. Il procuratore ha chiarito che tutti e tre sono stati arrestati per omicidio premeditato e che si sta valutando la strage. Secondo le prime ricostruzioni, la casa era satura di gas e la deflagrazione sarebbe stata innescata dall’apertura della porta. Il casolare è crollato, travolgendo le forze dell’ordine. Sul posto numerosi mezzi di soccorso.