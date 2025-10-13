Gaza, Trump verso Israele sull’Air Force One: “Sarà fantastico, tutti sono felici”

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump parla con i giornalisti a bordo dell’Air Force One mentre si dirige in Israele, nel giorno in cui Hamas rilascia gli ostaggi israeliani rapiti il 7 ottobre e ancora in vita. “Si dovrà iniziare rimuovendo molte strutture che sono rase al suolo. È come un sito in demolizione. Ci sono strutture che sono molto pericolose. Se non sono cadute, cadranno da sole”, ha affermato il capo della Casa Bianca parlando della situazione nella Striscia di Gaza.

“È sempre stata un’area molto, molto strana. È sempre stata piena di problemi. Problemi religiosi, problemi come nessun altro posto, probabilmente nel mondo”, ha aggiunto ancora Trump. “Sarà fantastico per tutti, per i paesi circostanti. Arabi, musulmani, tutti quanti. Sarà fantastico per Israele. Tutti sono felici”, ha concluso il presidente Usa parlando del piano di pace che ha portato al cessate il fuoco a Gaza.