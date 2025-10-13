Gaza, il rilascio degli ostaggi in diretta: arrivati in Israele i primi sette

Dopo 737 giorni dal loro rapimento, tornano a casa gli ostaggi israeliani rapiti da Hamas dopo l’intesa sul piano del presidente Usa Donald Trump per il cessate il fuoco a Gaza. Nel pomeriggio la cerimonia di firma dell’accordo a Sharm el-Sheikh e un vertice presieduto da Trump in Egitto sulle fasi successive. Segui tutto con noi in diretta.
“Il ritorno degli ostaggi israeliani è un momento di pura gioia per quelle famiglie. E un momento di sollievo per il mondo intero. Significa che si può voltare pagina. Un nuovo capitolo può iniziare. L’Europa sostiene pienamente il piano di pace mediato dagli Stati Uniti, Qatar, Egitto e Turchia”. Lo scrive sui social la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. “La finalizzazione dell’accordo che pone fine alla guerra oggi a Sharm el-Sheikh sarà una pietra miliare storica. Siamo pronti a contribuire al suo successo con tutti gli strumenti a nostra disposizione. In particolare, fornendo supporto sulla governance e per la riforma dell’Autorità Palestinese. Saremo una forza attiva all’interno del Gruppo dei Donatori Palestinesi. E forniremo finanziamenti dell’UE per la ricostruzione di Gaza”, annuncia.
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato in un’intervista telefonica all’israeliana Channel 12 News che l’accordo raggiunto per porre fine alla guerra a Gaza e liberare gli ostaggi rimasti detenuti da Hamas potrebbe rappresentare il suo più grande successo diplomatico come presidente finora. In un’intervista condotta dall’Air Force One, in viaggio verso Israele, Trump ha fatto riferimento alla recente manifestazione in Piazza degli Ostaggi, all’attacco all’Iran e al vertice che si terrà più tardi oggi a Sharm el-Sheikh. “Questa potrebbe essere la cosa più grande in cui sia mai stato coinvolto“, ha detto Trump durante il volo per Tel Aviv. Trump ha affermato nella conversazione di credere che senza l’attacco da lui ordinato contro gli impianti nucleari iraniani, non sarebbe stato in grado di raggiungere un accordo a Gaza. “Gli iraniani erano a poche settimane dall’arma nucleare, e questo era come una nuvola nera su tutto”, ha detto il presidente Usa. Trump, riporta ancora Channel 12, ha affermato che l’attacco agli impianti nucleari iraniani ha permesso ai paesi arabi e musulmani di sentirsi più liberi di unirsi per raggiungere un accordo a Gaza e ha anche reso Hamas più propensa a scendere a compromessi dopo l’indebolimento dei suoi alleati iraniani. Trump ha espresso entusiasmo per la conferenza internazionale che si terrà più tardi a Sharm el-Sheikh a sostegno del suo piano di pace. Ha elencato i paesi che dovrebbero partecipare e ha affermato che simboleggia l’unità del mondo attorno al suo piano.
“Il piano di pace richiede un forte sostegno internazionale per avere successo. L’UE è pronta a fare la sua parte. Mercoledì, riavvierà una missione civile per monitorare il valico di frontiera tra Gaza ed Egitto. Questa missione può svolgere un ruolo importante nel sostenere il cessate il fuoco”. Lo scrive sui social l’Alta rappresentante Ue per la politica estera, Kaja Kallas.
L’aereo presidenziale statunitense, Air Force One, con a bordo il presidente americano, Donald Trump, è atterrato all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv, in Israele.
L’Air Force One ha sorvolato la piazza degli ostaggi di Tel Aviv prima dell’atterraggio. Trump è stato accolto dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e dal presidente Isaac Herzog. L’ultima volta che l’aereo presidenziale statunitense è stato in Israele è stato poco dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023, quando l’allora presidente Joe Biden vi era arrivato per una visita di solidarietà.
“Condivido la gioia delle famiglie e del popolo israeliano per la consegna di sette ostaggi alla Croce Rossa. Con il loro rilascio, e quello degli altri tredici ostaggi previsto per questa mattina, la pace sta diventando possibile per Israele, per Gaza e per tutta la regione”. Così in un post su X il presidente francese Emmanuel Macron. “La Francia sarà coinvolta in ogni fase del piano del presidente Trump, insieme ai partner arabi che ha contribuito a mobilitare“, ha aggiunto.
I primi sette ostaggi liberati da Hamas sono arrivati in Israele. Lo ha riportato l’esercito israeliano. Gli ostaggi saranno sottoposti a un primo screening medico presso l’ospedale da campo di Re’im, dove incontreranno i loro familiari più stretti e i loro cari per la prima volta in due anni, prima di essere trasferiti in ospedale per controlli approfonditi. “Alon, Ziv, Gali, Guy, Omri, Eitan Mor e Matan Engerst hanno ora attraversato il confine con il territorio israeliano con le forze di difesa israeliane e lo Shin Bet”, hanno riferito le Idf.
“L’Iran è grato per l’invito del presidente al-Sisi a partecipare al vertice di Sharm el-Sheikh. Pur essendo a favore dell’impegno diplomatico, né il presidente Pezeshkian né io possiamo interagire con le controparti che hanno attaccato il popolo iraniano e continuano a minacciarci e sanzionarci“. Così in un post su X il ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi, aggiungendo che l’Iran “accoglie con favore qualsiasi iniziativa che ponga fine al genocidio israeliano a Gaza e garantisca l’espulsione delle forze che la stanno occupando. I palestinesi hanno pieno diritto a garantire il loro diritto fondamentale all’autodeterminazione e tutti gli Stati rimangono obbligati più che mai a supportarli nella loro legittima causa. L’Iran è sempre stato, e rimarrà sempre, una forza vitale per la pace nella regione. Contrariamente al regime israeliano, l’Iran non è alla ricerca di guerre eterne – in particolare a spese dei suoi presunti alleati – ma cerca pace, prosperità e cooperazione”.
“Dal Medioriente si accende un’altra luce di speranza dopo due anni di orrori. I primi ostaggi israeliani hanno lasciato le loro prigioni a Gaza”. Così su X il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “Dopo il cessate il fuoco, un altro passo in avanti di un percorso ancora fragile, il passaggio dalla guerra alla pace. Tutto è ancora molto incerto: il compito che spetta a tutti noi, ai governi e ai popoli dell’Europa assieme ai nostri amici del mondo arabo, è quello di consolidare e costruire giorno dopo giorno le condizioni perché la pace resista e si rafforzi. L’Italia contribuirà a far sì che il progetto dei ‘2 popoli 2 Stati’ non rimanga uno slogan vuoto. Si impegnerà con lealtà e convinzione perché i due popoli possano trovare la pace nel rispetto e nella sicurezza“, ha scritto ancora Tajani.
Sette ostaggi israeliani rilasciati da Hamas sono ora nelle mani delle truppe delle Forze di difesa israeliane (Idf) nella Striscia di Gaza. Lo ha comunicato l’esercito israeliano. Hamas ha consegnato i sette, identificati come Matan Angrest, i fratelli Gali e Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran e Guy Gilboa-Dalal, alla Croce Rossa di Gaza City. Gli ostaggi saranno scortati fuori dalla Striscia dalle forze speciali israeliane verso una base militare vicino alla comunità di confine di Re’im per un controllo iniziale e per incontrare le loro famiglie. Gli altri 13 ostaggi ancora in vita saranno rilasciati più tardi questa mattina da diverse zone di Gaza.
Un funzionario coinvolto nell’operazione ha dichiarato che tutti i 1.966 detenuti palestinesi scarcerati dalle prigioni israeliane sono saliti sugli autobus in vista del loro rilascio. Lo riporta Times of Israel. Tra i detenuti ci sono 250 condannati per terrorismo che dovrebbero essere liberati dalla prigione di Ofer in Cisgiordania, anche se a quanto pare solo dopo che Hamas avrà consegnato gli ostaggi rimasti a Gaza. I media arabi riferiscono che le squadre della Mezzaluna Rossa palestinese sono entrate nel carcere per trasferire un prigioniero malato, la cui liberazione era prevista per oggi. Altri 1.718 detenuti di Gaza arrestati nel corso della guerra saranno liberati e rimandati nella Striscia dalla prigione di Ketziot, nel sud di Israele. Si prevede che saranno trasportati all’ospedale Nasser, nel sud di Gaza.
“Dichiariamo il nostro impegno nei confronti dell’accordo raggiunto e delle relative scadenze, a condizione che l’occupazione israeliana vi aderisca“. Così l’ala militare di Hamas in una dichiarazione, come riporta Al Jazeera. “L’accordo raggiunto è il risultato della fermezza del nostro popolo e della resilienza dei suoi combattenti della resistenza. La resistenza era desiderosa di porre fine alla guerra di sterminio, ma il nemico ha vanificato ogni sforzo. Il nemico non è riuscito a recuperare i suoi prigionieri attraverso la pressione militare, nonostante la sua superiore intelligenza e la sua forza in eccesso. Il nemico si sottomette e recupera i suoi prigionieri attraverso uno scambio, come la resistenza aveva promesso fin dall’inizio”, si legge ancora nella dichiarazione.
“Siamo emozionati e felici, stiamo aspettando che arrivi. Lasciamolo tornare a casa, lo abbracceremo e gli diremo che il suo incubo è finalmente finito“. Sono le parole rilasciate a Ynet da parte del padre di Guy Gilboa-Dalat, uno dei primi ostaggi rilasciati da Hamas nell’ambito dell’accordo con Israele per il cessate il fuoco a Gaza. “Non lo abbandoneremo mai nelle nostre vite”, ha aggiunto.
Il quotidiano Israel Hayom ha riferito che l’esercito israeliano ha ricevuto dalla Croce Rossa sette prigionieri, precedentemente rilasciati dalla Striscia di Gaza. Lo riporta Al Jazeera. Hamas, sempre secondo Al Jazeera, consegnerà gli altri tredici ostaggi ancora vivi alla Croce Rossa intorno alle 9 ora italiana nel Sud di Gaza.
Un alto funzionario di Hamas ha dichiarato ad Al Jazeera che “ostaggi vivi sono stati consegnati alla Croce Rossa a Gaza City”. Secondo il funzionario, i restanti tredici ostaggi vivi saranno consegnati alle 9 (ora italiana) nel sud della Striscia di Gaza.
Il presidente israeliano Isaac Herzog ha parlato della liberazione dei primi ostaggi da parte di Hamas, affermando che è una “mattina di grande speranza e grande preghiera”. “Una mattina in cui aspettiamo e vogliamo vedere tutti a casa, fino all’ultimo”, ha aggiunto.
I media ebraici riferiscono che sette ostaggi sono stati trasferiti alla Croce Rossa a Gaza. Un annuncio in tal senso da parte di un altoparlante in Piazza degli Ostaggi suscita un fragoroso applauso. Lo riporta Times of Israel. Secondo quanto riportato, tra i sette ci sono Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa-Dallal. Il canale qatariota Al-Araby riferisce che l’ala militare di Hamas sta attualmente trasferendo ostaggi israeliani alla Croce Rossa di Gaza City. Non ci sono commenti ufficiali da parte delle IDF.
La Croce Rossa si sta dirigendo verso un punto d’incontro nel nord della Striscia di Gaza dove è in programma un primo scambio di ostaggi detenuti da Hamas. Lo afferma l’Idf, l’esercito israeliano, aggiungendo che altri ostaggi verranno rilasciati in seguito.
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che l’Iran – alleato di Hamas – ha declinato l’invito a partecipare al vertice in Egitto per la pace a Gaza. Lo riporta l’agenzia di stampa statale iraniana Irna. L’Egitto, che aveva formalmente invitato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian a partecipare all’incontro tra i vari leader mondiali, ha poi rinnovato l’invito, a cui non è chiaro se l’Iran abbia risposto.
Hamas ha pubblicato la lista di venti ostaggi vivi che dovrebbero essere liberati oggi nell’ambito dell’accordo con Israele per il cessate il fuoco.
Gli autobus della Croce Rossa sono arrivati a Deir al-Balah, al centro della Striscia di Gaza, in vista del rilascio degli ostaggi e dello scambio dei prigionieri, previsto per le 7 di questa mattina (ora italiana). Lo riporta Al Jazeera.
Le famiglie degli ostaggi israeliani sono in viaggio verso Re’im, vicino al confine con Gaza, dove è previsto il rilascio degli ostaggi a partire dalle 8 di questa mattina (le 7 italiane). Lo riporta il sito israeliano Haaretz. Dopo il ricongiungimento con le famiglie gli ostaggi verranno trasportati in aereo in ospedale per ricevere controlli e cure mediche.
“La guerra è finita. D’accordo? Lo capite?”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One, secondo quanto riporta il Times of Israel.