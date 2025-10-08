Gaza, i palestinesi chiedono disperatamente un cessate il fuoco: “Due anni di sofferenza”

I palestinesi chiedono disperatamente un cessate il fuoco tra Hamas e Israele per porre fine alla guerra che dura da due anni provocando decine di migliaia di morti e sfollato il 90% della popolazione. A Wadi Gaza, migliaia di persone in fuga dal nord di Gaza hanno allestito tende di fortuna lungo la spiaggia, a volte utilizzando coperte come riparo. ”Basta così. Questo è un genocidio“, ha detto Oman Abu Shikil, una donna sfollata da Jabaliya, che ora vive in una tenda con i suoi figli sulla spiaggia. “Ogni volta abbiamo sperato in un cessate il fuoco, ma purtroppo è finito in un fallimento. Tuttavia, la nostra speranza in Dio non verrà meno, indipendentemente dalle circostanze”, ha affermato Sara Rihan.