Francia, Macron e la moglie ricevono all'Eliseo il principe Hussein di Giordania

Il presidente francese Emmanuel Macron e la first lady Brigitte Macron hanno accolto all’Eliseo il principe ereditario giordano Al Hussein bin Abdullah e sua moglie, la principessa Rajwa Al Hussein. L’incontro diplomatico ha luogo mentre il destino del governo transalpino viene discusso nei negoziati tra il primo ministro ad interim Sebastien Lecornu, che in realtà si è dimesso lunedì, a cui Macron ha affidato il compito di trovare una via d’uscita dall’impasse politica. Lecornu ha dichiarato in precedenza che mercoledì informerà il presidente sulla situazione, e che già intravede la possibilità di uno scioglimento del Parlamento. Lecornu ha aggiunto che si impegna a trovare un accordo per l’approvazione del bilancio entro la fine dell’anno.