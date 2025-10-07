7 ottobre, comunità ebraica in presidio a Milano: “Bloccare il gemellaggio con Tel Aviv è antisemitismo”

La comunità ebraica di Milano in presidio per ricordare il massacro del 7 ottobre 2023, nel giorno del secondo anniversario. “Non abbassiamo la testa, siamo presenti, siamo italiani di religione ebraica, che non molliamo e non cambiamo le nostre abitudini. Questa è una giornata importante, perché ricordiamo due anni da quel massacro che è stato fatto ai poveri cittadini israeliani, ai palestinesi, ai poveri villaggi che vivevano tranquilli senza dare fastidio a nessuno e questo è da ricordarsi, dobbiamo ricordarcelo sempre”, ha dichiarato il presidente della comunità ebraica del capoluogo lombardo, Walker Meghnagi, parlando con i giornalisti a margine del presidio organizzato in piazza San Carlo a Milano per ricordare l’attacco di Hamas a Israele che provocò circa 1200 morti.

“Questo è il giorno del massacro, è inutile gridare altre cose, esiste un aggressore e un aggredito, quindi noi siamo qui per ricordare questo. Vogliamo la pace, ma siamo contro ogni manifestazione di violenza, contro chi incita l’antisemitismo”, ha proseguito Meghnagi. Rispondendo a una domanda sul blocco del gemellaggio tra il comune di Milano e Tel Aviv, Meghnagi ha detto: “È una cosa incredibile, cioè bloccare il gemellaggio Tel Aviv con Milano è un atto di antisemitismo, ovvero l’atto più grave che la città di Milano possa fare verso Israele. Grazie a Dio non hanno avuto la possibilità di votare, non avevano i numeri, ma è una vergogna che questo possa succedere” e ha aggiunto: “Sono sicuro che non sia stato il sindaco, è stata una parte del PD che voleva votare questa mozione”.

Infine un appello: “Faccio l’appello alla democrazia, faccio l’appello di vedere avanti la pace, faccio l’appello a vedere che in questo momento ci sono trattative importanti, perché non pensare al futuro dicendo ecco e fare qualcosa finché queste trattative di pace volgono al fine veramente, è un momento propizio, invece di accusare continuamente”. Riguardo le trattative di pace in corso, Meghnagi ha concluso: “Io sono ottimista, so che le trattative stanno andando avanti, ci sono dei punti che stanno discutendo, ma devo dire che sono ottimista perché è una piattaforma che vedo accettata da tanti. Otto paesi arabi hanno detto di sì, lo Stato di Israele, Netanyahu ha detto di sì, Hamas sono divisi in due spezzoni, ma io sono ottimista”.