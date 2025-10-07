Gaza, media: positivo il primo incontro tra mediatori e Hamas. Definita la tabella di marcia – La diretta

Sono iniziati i negoziati (indiretti) a Sharm El Sheikh tra Israele e Hamas. Al centro dei colloqui in Egitto c’è il piano di pace proposto da Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha assicurato che il gruppo palestinese “sta acconsentendo a cose molto importanti” e che il leader di Tel Aviv Benjamin Netanyahu “è molto positivo sull’accordo per Gaza“. Anche Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, ha definito la proposta americana come “un’opportunità che deve essere colta”.
“Il 7 ottobre del 2023 rimane e rimarrà nelle coscienze come una pagina turpe della storia: un vile attacco terroristico che avvenne contro inermi cittadini israeliani, recando grave danno alla causa della pace e della reciproca sicurezza in Palestina. Una ferita che ha colpito ogni popolo”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.
“L’uccisione e le violenze contro centinaia di ragazze e ragazzi che ascoltavano musica in un rave, quelle, nelle loro abitazioni, contro persone inermi di ogni età, dall’infanzia alla vecchiaia, richiamano al dovere di una condanna perenne, rifiutando un accomodante e cinico modo di pensare che rimuova l’infamia di quella giornata”, aggiunge il Capo dello Stato.
“A due anni dal 7 ottobre 2023 desidero rinnovare la vicinanza al popolo di Israele e ai familiari delle vittime e delle persone rapite, che vanno immediatamente liberate, nell’auspicio che i tentativi di porre fine a questa inaudita ondata di violenza abbiano al più presto esito positivo”, conclude.
“In vista dei Giochi di Milano-Cortina abbiamo presentato alle Nazioni Unite un progetto di risoluzione per chiedere una tregua olimpica per tutti i conflitti nel mondo, dall’Ucraina al Medioriente”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri Antonio Tajani aprendo la XII edizione della Conferenza Italia-America Latina e Caraibi.
Un bambino è morto e molti palestinesi sono rimasti feriti in un attacco israeliano a Khan Younis. Lo riporta Al Jazeera, citando funzionari dell’ospedale al-Amal.
“La violenza di Hamas ha scatenato una crisi senza precedenti in Medio Oriente. La reazione militare di Israele è andata oltre ogni principio di proporzionalità, e sta mietendo troppe vittime innocenti tra la popolazione civile di Gaza”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in occasione del secondo anniversario dal 7 ottobre 2023.
“Sono trascorsi due anni dall’ignominia del massacro compiuto dai terroristi di Hamas contro migliaia di civili inermi e innocenti israeliani, donne e bambini compresi. Crimini indicibili che fanno del 7 ottobre una delle pagine più buie della storia. Oggi rinnoviamo la vicinanza ai familiari delle vittime e torniamo a chiedere la liberazione degli ostaggi, che ancora oggi attendono di tornare a casa dopo due anni di prigionia, vessazioni, sofferenze”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in occasione del secondo anniversario dal 7 ottobre 2023.
“Il Piano di pace presentato dal presidente Trump – che ha incontrato il convinto sostegno non soltanto delle Nazione europee, ma anche dei Paesi arabi e islamici – offre una opportunità che non deve andare sprecata, per giungere a una cessazione permanente delle ostilità, riportare a casa gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas e avviare un processo verso un quadro di pace e di sicurezza in tutto il Medioriente”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in occasione del secondo anniversario dal 7 ottobre 2023.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump accoglierà alla Casa Bianca oggi, nel secondo anniversario dell’attacco di Hamas del 7 ottobre, l’ostaggio liberato Edan Alexander. Lo riferiscono i media. Il soldato americano-israeliano fu rapito a Gaza durante l’invasione del sud di Israele guidata da Hamas. Alexander fu liberato a maggio.
In Israele si terranno oggi cerimonie per ricordare il secondo anniversario dell’attacco sferrato da Hamas il 7 ottobre, che quest’anno coincide con la festa ebraica di Sukkot. La giornata è iniziata con una cerimonia al Kibbutz Kfar Aza, i cui membri stanno ancora aspettando il ritorno di Ziv e Gali Berman, presi in ostaggio e trattenuti a Gaza.
Alle 11, decine di famiglie in lutto, i cui cari sono stati uccisi al festival Nova, terranno una cerimonia nel luogo del rave. Il kibbutz Nir Oz, la comunità più colpita quel giorno, terrà una cerimonia alle 18. Alle 21:30 è in programma la cerimonia commemorativa delle famiglie in lutto al Parco Hayarkon di Tel Aviv, che verrà trasmessa in televisione.
La pace a Gaza “è ancora legata a un filo, ma che se si realizzasse sarebbe davvero una svolta storica”. Lo scrive il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un intervento pubblicato sul Foglio, in occasione del secondo anniversario del 7 ottobre 2023.
Tajani parla di “ferocia” scatenata dall’attacco al Nova Festival, il 7 ottobre del 2023, “una strage di ebrei innocenti ad opera non di un singolo o di un piccolo gruppo di terroristi, ma di centinaia o forse migliaia di persone, inquadrate in modo militare, ma animate da una ferocia che non appartiene ai professionisti del combattimento”.
“Una ferocia che si è rivolta, con macabra ironia, proprio verso coloro, fra i cittadini di Israele, che erano animati da sentimenti più pacifici verso gli abitanti di Gaza. Gli abitanti dei Kibbutz di confine erano dei pacifisti impegnati in progetti di collaborazione umanitaria e di convivenza cordiale con i loro vicini gazawi. Il Nova festival, con i ragazzi aggrediti e massacrati mentre ballavano, era un raduno pacifista”.
Tajani riconosce il diritto di Israele a reagire, ma evidenzia che “il problema è che la reazione di Israele ha provocato altri lutti, altre tragedie, un altro massacro di innocenti uccisi, in un numero difficile da definire, ma certamente molto alto, troppo alto. A Israele va dato atto di essere anche in questo ben diversa da Hamas, di non aver cercato intenzionalmente il massacro di civili”.
“Ma Israele ha decisamente passato il segno. Ha deciso di fare quello che noi e tanti altri avevamo chiesto di non fare. Ha deciso di combattere una guerra giusta con modalità sbagliate e di far pagare un alto, altissimo prezzo alla popolazione di Gaza”, scrive.
La pace nella Striscia “non significherebbe soltanto la fine dei combattimenti, la liberazione degli ostaggi e la possibilità di soccorrere più efficacemente i civili di Gaza: aprirebbe la strada a un ribaltamento del futuro nell’intero Medioriente. Creerebbe le condizioni per dare vita in prospettiva ad uno Stato palestinese libero da Hamas e finalmente privo di pulsioni aggressive verso Israele, che l’Italia sarebbe quindi pronta a riconoscere”.
La pace “consentirebbe di dare concretezza, attraverso un Medio Oriente pacificato, al corridoio Imec, ovvero la ‘via del cotone’ che collegherebbe in modo sicuro ed efficace l’India (e attraverso l’India l’Estremo Oriente) al Mediterraneo, con effetti straordinari sul piano dei commerci” e “se tutto questo accadesse, bisognerebbe dare atto al Presidente Trump di avere realizzato un capolavoro diplomatico”.
Le forze di difesa israeliane affermano di aver individuato un missile lanciato da Gaza verso il territorio israeliano. Al momento, riferisce l’Idf, non si segnalano feriti.
“Nulla da fare. Anche questa tornata di negoziati tra Israele e Hamas è destinata al fallimento. Le posizioni di partenza restano troppo lontane per poter trovare un compromesso”. Lo dice in una intervista al Corriere della Sera lo storico Benny Morris, tra i massimi esperti della storia del conflitto arabo-israeliano.
“Il piano Trump disegna alcune soluzioni ideali in un mondo che dovrebbe essere altrettanto ideale. Offre i fondamentali della speranza: prospetta la nascita di uno Stato palestinese; impone il disarmo di Hamas; parla del ritiro israeliano dalla Striscia di Gaza e di una buona amministrazione di tecnici che alla fine sarà controllata da un’Autorità Palestinese riformata – afferma – Ci sono almeno due problemi principali. Hamas non accetterà mai di cedere le armi. Se si arrende, non potrà più combattere contro Israele e neppure difendersi dai suoi nemici sia interni sia esterni al mondo palestinese”.
“A ciò si aggiunge il fatto che Netanyahu e il suo governo restano contrari allo Stato palestinese, ecco perché marginalizzano l’autorità di Abu Mazen e dei suoi in Cisgiordania. L’attuale amministrazione israeliana resta decisa ad annettere tutti i territori occupati nel 1967. Trump mette in dubbio i loro disegni e dunque verrà rifiutato”, sottolinea, evidenziando che, dal suo punto di vista i colloqui di Sharm el Sheikh “resteranno lettera morta”.
I primi colloqui tra i mediatori e Hamas si sono conclusi a Sharm el-Sheikh. Lo riporta Al Jazeera, riferendo che “l’incontro dei mediatori con la delegazione di Hamas è stato positivo” e ha “definito la tabella di marcia e i meccanismi per l’attuale ciclo di colloqui”. La delegazione di Hamas, che comprendeva due membri sopravvissuti al tentato assassinio a Doha, Khalil al-Hayya e Zaher Jabarin, ha assicurato ai mediatori che “il continuo bombardamento di Gaza rappresenta un ostacolo al rilascio dei prigionieri”.
“Ponete fine alle ostilità a Gaza, in Israele e nella regione. Smettete di far pagare ai civili con le loro vite e il loro futuro. Dopo due anni di traumi, dobbiamo scegliere la speranza. Adesso. La recente proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump rappresenta un’opportunità che deve essere colta per porre fine a questo tragico conflitto”. Lo scrive il segretario generale dell’Onu, António Guterres, in un messaggio in occasione del secondo anniversario dell’attacco del 7 ottobre 2023.
“Un cessate il fuoco permanente e un processo politico credibile sono essenziali per prevenire ulteriori spargimenti di sangue e aprire la strada alla pace. Il diritto internazionale deve essere rispettato. Le Nazioni Unite rimangono fermamente impegnate a sostenere la pace. In questo solenne anniversario, onoriamo la memoria di tutte le vittime lavorando per l’unica via da seguire: una pace giusta e duratura, in cui israeliani, palestinesi e tutti i popoli della regione vivano fianco a fianco in sicurezza, dignità e rispetto reciproco”, ha aggiunto.