Jeff Bezos a Torino: conversazione con John Elkann alla Tech Week

Alla Italian Tech Week di Torino è il giorno della conversazione tra Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e John Elkann, presidente di Stellantis e Ferrari e CEO di Exor. Nel video il momento dell’ingresso dell’imprenditore statunitense all’evento che si tiene alle Ogr di Torino, e dove oggi è intervenuta anche Ursula Von Der Leyen. All’esterno della Tech Week si sono registrate tensioni: manifestanti pro-Palestina hanno cercato di forzare il blocco delle forze dell’ordine, ma sono stati respinti.

“L’impatto più grande che avrà l’intelligenza artificiale è che impatterà su ogni azienda del mondo, questo è difficile da capire ma è reale. Non so dire quanto tempo ci vorrà per la transizione, ma succederà – ha detto Bezos – Quello che succederà è che i vantaggi per la società dalla Ai saranno enormi per tutti, si parla di bolla ma le bolle industriali non sono sempre male, perché poi quando la bolla si deposita rimane la tecnologia, rimane il vantaggio”. “Si sente dire che in Europa ci sono troppe regole, ma vi assicuro che le regole ci sono ovunque, quello che serve è una mentalità imprenditoriale”, ha aggiunto il patron di Amazon.