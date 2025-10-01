Flotilla, Meloni agli attivisti: “Non insistere, iniziativa irresponsabile”

Giorgia Meloni si rivolge agli attivisti della Flotilla in viaggio verso Gaza. “Penso che in questa fase di un equilibrio che è estremamente delicata, di fronte a una possibilità che sarebbe storica, insistere in una iniziativa che ha dei margini, secondo me, di pericolosità e di irresponsabilità, io continuo a non capirlo”, ha detto la premier al suo arrivo al Consiglio europeo informale a Copenaghen. “Dopo gli appelli fatti dal presidente Mattarella in poi, ho visto cosa dicono altri leader europei, anche la Spagna, che è esattamente quello che sta facendo anche l’Italia, penso che il rischio di un’iniziativa che diceva di nascere per una questione umanitaria, poi non era così, ma per forzare un blocco navale – e già diventa un’altra cosa – del resto se fosse stata una questione umanitaria si sarebbero accolte le numerose proposte che sono state fatte per consegnare gli aiuti in sicurezza, mi pare che il tema sia altro, ma assume dei contorni che sono incredibili nella fase di queste ore. Perché è una fase in cui tutti quanti dovrebbero capire che esercitare la responsabilità, attendere mentre c’è un negoziato di pace è forse la cosa più utile che si può fare per alleviare le sofferenze del popolo palestinese. Ma forse le sofferenze del popolo palestinese non erano la priorità” aggiunge la presidente del Consiglio.