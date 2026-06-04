Iowa, treno travolge un camion sulla statale: un morto e un ferito

Mercoledì un treno ha investito un autoarticolato nell’Iowa orientale, causando la morte di una persona e il ferimento di un’altra, secondo quanto riferito dalle autorità. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra un’autostrada statale e la Iowa Interstate Railroad in una zona rurale a circa 70 miglia a est di Des Moines. Una persona a bordo dell’autotreno è morta e un’altra è stata trasportata in ospedale con “ferite gravi”. Diciassette vagoni e due locomotive sono deragliati dopo l’incidente, causando “danni significativi” alla ferrovia, ha aggiunto. Le immagini della scena mostravano un enorme ammasso di vagoni da cui si levava una colonna di fumo.