Vertice Ue Copenaghen, von der Leyen: “Tempi difficili, Russia ci mette alla prova”

Consiglio europeo informale Ue a Copenaghen – Tutti gli aggiornamenti

A Copenaghen Consiglio europeo informale e settimo Vertice della Comunità politica europea, oggi e domani, con tutti i leader. In agenda l’Ucraina, le provocazioni russe e Gaza. Presente la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Viviamo in tempi difficili. La guerra russa contro l’Ucraina è ancora in corso, la Russia sta mettendo alla prova la nostra determinazione. E’ fondamentale avere un senso comune di urgenza e unità”, ha detto al suo arrivo la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.