Vertice Ue Copenaghen, von der Leyen: “Tempi difficili, Russia ci mette alla prova”

“Viviamo in tempi difficili. La guerra russa contro l’Ucraina è ancora in corso.Vediamo che la Russia sta mettendo alla prova la nostra determinazione. Quindi, questi sono tempi in cui è assolutamente fondamentale avere un senso comune di urgenza e unità per affrontare queste sfide, e quindi questo Consiglio europeo informale di Copenaghen arriva proprio al momento giusto”. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, al suo arrivo al vertice di Copenaghen. “Discuteremo due argomenti – illustra -. Uno è la difesa, e l’altro è l’Ucraina in difesa. La mia commissione ha preparato un documento di orientamento per discutere la direzione d’azione, ma anche, ad esempio, di obiettivi di punta come il muro dei droni e, se si tratta dell’Ucraina, se siamo tutti d’accordo che l’Ucraina è la nostra prima linea di difesa, dobbiamo intensificare il sostegno militare all’Ucraina. Questo è il motivo per cui oggi stiamo stanziando 4 miliardi di euro per l’Ucraina, 2 miliardi dei quali saranno investiti in droni, e dobbiamo aumentare la pressione sulla Russia. Ed è per questo che ho proposto prestiti di riparazione per l’Ucraina sulla base dei beni russi mobilitati: non stiamo confiscando i beni, ma stiamo prendendo la liquidità in prestito all’Ucraina. L’Ucraina deve restituire questo prestito se la Russia paga le riparazioni tra i due Paesi, perché il responsabile deve essere ritenuto responsabile”.
“Una cosa che va detta sui droni: dobbiamo ricordarci i confini dell’Alleanza sono molto estesi, per cui se facciamo l’errore di guarda solo al fianco Est dimenticandoci del fianco Sud rischiamo di non essere risolutivi. In ogni caso la discussione sarà molto ampia. Non sono previste conclusioni e questo permette una discussione molto franca e nel merito”. Lo dice la premier Giorgia Meloni al suo arrivo al Consiglio europeo informale a Copenaghen.
“Oggi discuteremo di sicurezza e difesa, una delle principali preoccupazioni dei cittadini europei. Come ricorderete, lo scorso febbraio abbiamo avuto una giornata di brainstorming sulla difesa, un momento molto importante per una discussione strategica sulla difesa. Da allora, abbiamo fatto molto. La Commissione ha presentato il Libro bianco sulla difesa, il Programma Safe e il meccanismo per attivare le misure di sicurezza, per dare spazio di manovra fiscale a ogni Stato membro per investire sempre di più nella difesa”. Lo afferma il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, al suo arrivo al Consiglio europeo informale di Copenaghen. “Abbiamo definito nove priorità principali e ora passiamo alla discussione sui progetti concreti, le iniziative più importanti per mobilitare le nostre energie e aumentare la nostra capacità di difesa – spiega -. Oggi avremo un’importante discussione politica per fornire alla Commissione un orientamento politico per la prossima tabella di marcia sulla difesa e, con la tabella di marcia, avremo una tempistica concreta per realizzare le diverse capacità. Naturalmente, la nostra sicurezza inizia dall’Ucraina e, per questo motivo, discuteremo anche su come rafforzare il nostro sostegno all’Ucraina nella sua lotta per una pace giusta e duratura e per la nostra sicurezza comune”.
Cosa penso dei paragoni del periodo che stiamo vivendo con quello che ha preceduto la Seconda Guerra mondiale? “Penso che tutti noi dobbiamo essere molto cauti, perché siamo in un periodo di confronto. Ecco perché dobbiamo essere forti per contrastare qualsiasi aggressione, ma dobbiamo anche rimanere molto cauti ed evitare qualsiasi escalation”. Lo dice il presidente francese, Emmanuel Macron, al suo arrivo al Consiglio europeo informale di Copenaghen.