Flotilla: “Nella notte circondata la nave madre. Siamo nella zona ad alto rischio” – La diretta

La Global Sumud Flotilla si avvicina alla costa di Gaza. La tensione rimane alta con le forze israeliane che si avvicinano alle imbarcazioni della missione umanitaria. “Entriamo nella zona ad alto rischio“, fanno sapere gli attivisti che hanno già applicato i protocolli di sicurezza in caso di intercettazione. Nella notte alcune imbarcazioni non identificate si sono avvicinate, alcune delle quali con le luci spente, mettendo in atto “manovre sconsiderate e intimidatorie“. Hanno circondato la nave “madre” Alma. “Non hanno abbordato ma c’è grande tensione“, ha spiegato a Rainews l’attivista Maso Notarianni che si trova a bordo di una delle navi della flotta.
Le barche della Global Sumud Flotilla, già da diverse ore, non sono più scortate dalla nave Alpino della Marina militare italiana. Quest’ultima aveva avvisato che non avrebbe oltrepassato il limite delle 150 miglia nautiche dalla costa di Gaza. Tuttavia si è confermata disponibile a recuperare eventuale membri degli equipaggi che volessero essere trasferiti a bordo.
“Ieri sono rimasta in studio collegata con alcuni attivisti dalla Flotilla fino a tarda notte e ho visto con i miei occhi la vergogna di giornalisti e politici di destra che interrogano e attaccano chi rischia la propria incolumità per fermare un massacro: domande e accuse sbagliate rivolte alle persone sbagliate. Meloni e i suoi arrivano addirittura ad accusarli di voler sabotare la pace, quando dall’altra parte c’è chi commette un genocidio. Noi, invece, stiamo con la Flotilla e con Marco Croatti che ci rappresenta in questa missione. Arrivano le ore più delicate: non lasciamoli soli”. Lo ha scritto la vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino, in un post sui suoi canali social.
Il governo spagnolo ha espressamente raccomandato alla Global Sumud Flotilla di non entrare nella zona di esclusione istituita dall’esercito israeliano in quanto farlo “metterebbe seriamente a rischio la sua sicurezza”. Lo riportano i media di Madrid. Un consiglio che non è stato accettato dagli attivisti. La Spagna ha inviato la nave militare Furor con la priorità di garantire la sicurezza degli attivisti ma allo stesso tempo l’esecutivo ha sottolineato che “in nessun caso” invierà imbarcazioni nella zona di esclusione istituita dall’esercito israeliano.
Nella notte alcune imbarcazioni hanno circondato la nave ‘madre’ della Global Sumud Flotilla ‘Alma’. Lo ha spiegato a Rainews l’attivista Maso Notarianni che si trova a bordo di una delle navi della flotta. “Non hanno abbordato ma c’è grande tensione”, ha aggiunto.
In un aggiornamento la Flotilla ha fatto sapere che durante l’accaduto le comunicazioni a bordo, “comprese le trasmissioni a circuito chiuso, sono state disattivate a distanza e la nave militare si è avvicinata pericolosamente, costringendo il capitano a compiere una brusca manovra evasiva per evitare una collisione frontale”. Poco dopo, la stessa nave militare ha preso di mira la Sirius, “ripetendo manovre di molestia simili per un lungo periodo di tempo, prima di allontanarsi definitivamente”. “Queste manovre sconsiderate e intimidatorie hanno messo i partecipanti in grave pericolo”, conclude la Flotilla.
L’obiettivo è “aprire un canale umanitario stabile”. Lo dice in un’intervista ad Avvenire l’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra, Benedetta Scuderi, dalla Global Sumud Flotilla. “Agiremo – aggiunge la parlamentare europea – con i mezzi della non violenza, convinti di avere dalla nostra il diritto internazionale, essendo la nostra una missione umanitaria”. L’arresto “è una delle cose considerate già all’atto di imbarcarci, anche se non so prevedere che cosa potrà accadere di qui a poco”.
“Siamo qui per sopperire all’inerzia delle istituzioni europee – prosegue Scuderi. Ho molto apprezzato le parole del presidente Mattarella, di considerazione del valore della missione. E se attraverso la Chiesa sarà possibile ripristinare un canale umanitario stabile noi saremo felici. Vorrà dire che il nostro scopo sarà stato raggiunto”. Per quanto riguarda il Piano Trump, “il tempo è pochissimo per poter sperare in novità dall’esito di quel negoziato appena avviato”, sottolinea l’eurodeputata.