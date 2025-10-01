Flotilla: “Nella notte circondata la nave madre. Siamo nella zona ad alto rischio” – La diretta

La Global Sumud Flotilla si avvicina alla costa di Gaza. La tensione rimane alta con le forze israeliane che si avvicinano alle imbarcazioni della missione umanitaria. “Entriamo nella zona ad alto rischio“, fanno sapere gli attivisti che hanno già applicato i protocolli di sicurezza in caso di intercettazione. Nella notte alcune imbarcazioni non identificate si sono avvicinate, alcune delle quali con le luci spente, mettendo in atto “manovre sconsiderate e intimidatorie“. Hanno circondato la nave “madre” Alma. “Non hanno abbordato ma c’è grande tensione“, ha spiegato a Rainews l’attivista Maso Notarianni che si trova a bordo di una delle navi della flotta.

Le barche della Global Sumud Flotilla, già da diverse ore, non sono più scortate dalla nave Alpino della Marina militare italiana. Quest’ultima aveva avvisato che non avrebbe oltrepassato il limite delle 150 miglia nautiche dalla costa di Gaza. Tuttavia si è confermata disponibile a recuperare eventuale membri degli equipaggi che volessero essere trasferiti a bordo.