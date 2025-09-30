Clima, Arnold Schwarzenegger in Vaticano: "Trump e i negazionisti? Mai arrendersi"

“Trump e i politici che parlano di cambiamento climatico come di «grande inganno»? Quando ero governatore della California eravamo sotto l’amministrazione Bush e il governo federale non aveva interesse nell’aiutare la California con le sue leggi in favore dell’ambiente. Molte volte ci hanno bloccato, avevamo bisogno di un permesso federale, ma siamo andati avanti comunque”. Sono le parole di Arnold Schwarzenegger, attore, ex governatore della California e Presidente dell’USC Schwarzenegger Institute in conferenza stampa in Vaticano.

L’occasione è la presentazione della conferenza “Raising Hope for Climate Justice” con Papa Leone XIV a Castel Gandolfo dall’1 al 3 ottobre e promossa dal Movimento Laudato Si’. L’evento vuole celebrare il decimo anniversario dell’enciclica Laudato si’ con cui Papa Francesco segnalava l’importanza sociale e non solo ambientale della lotta al cambiamento climatico. Accanto a lui nella Sala Stampa Vaticana personalità attive da anni contro il cambiamento climatico come il Cardinale Jaime Spengler e il ministro degli Interni, del Cambiamento climatico e dell’Ambiente di Tuvalu, il primo stato che rischia di scomparire a causa dell’innalzamento del livello del mare. “Mai arrendersi” continua l’attore icona degli anni ’80 e oggi politico e attivista, “non utilizziamo il governo federale come scusante, non ci si ferma. Dobbiamo fare tutto quello che possiamo perché a livello locale la domanda è cosa fa il sindaco, la giunta, il senato dello Stato, le università, le scuole. Quando parlate del presidente, sono tutte scuse. Chiediamoci ‘io cosa posso fare?”.